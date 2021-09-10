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Премьер-лига

Путина обманули: Лимит надо изменить

10 Сентября 2021 • 22:06 Комментировать (4)
Локомотив Москва
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Крылья Советов
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Через 14 ч. 11 мин.

В пятницу президент России Владимир Путин выступил за сохранение лимита в российском футболе. Очевидно, что главу государства обманули советники. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

В пятницу президент России Владимир Путин высказал позицию против отмены лимита на легионеров. Он это мотивировал тем, что наша сборная с 1998 года не участвует в Олимпиаде. Как известно, Путин не слишком погружён в футбольную индустрию, но его советники, кем бы они ни были, просто обманули его.

Очевидно, что Путину не объяснили простой истины, что в футболе, в отличие от других видов спорта, Олимпиада вообще не является достижением. Конечно, хотелось бы там играть, но это уж точно не является главной задачей. С 2012 года сборная России не пропускает чемпионаты мира и Евро, что намного важнее. Однако, кроме турнира 2018 года, который был особенным, мы ни разу не вышли из группы – не помогает даже новая формула Евро.

Самое интересное, что непопадание на Олимпиаду как раз является лучшим доказательством глубинных проблем в отечественном футболе, связанных с лимитом. Для участия в этом турнире нужен успех национальной команды в возрасте до 21 года – чтобы сборная отобралась на континентальное первенство и успешно на нём выступила.

Собственно, благодаря лимиту мы и видим, что происходит с мало-мальски талантливыми ребятами. Стоит чуть-чуть засветиться, и игроки тут же получают огромные контракты, а политика протекционизма не мотивирует их на развитие. Отсюда мы и получаем, что ребята в 21 год резко перестают прогрессировать.

В этом смысле интересно, что до первой сборной России часто дорастают игроки, которые не те, кто сверкнули в юном возрасте и продолжали расти, а те, кто через конкуренцию проложили себе путь. Илья Самошников был в любительской лиге, Георгий Джикия, Николай Заболотный, Далер Кузяев и Даниил Фомин пробились через дебри ФНЛ, Юрий Дюпин и Андрей Лунёв – из ПФЛ, Александр Ерохин и Вячеслав Караваев даже уезжали для прогресса. А ведь по молодости они проигрывали конкурентам, которые за счёт лимита быстро получили свои миллионные контракты и пропали.

Кроме того, на довод Путина есть простой ответ. Лимит сейчас действует, и разве он помогает с попаданием на Олимпиаду? Тогда почему, делая одно и то же, мы рассчитаем на другой результат?

Проблема обсуждения лимита заключается в том, что многие почему-то видят только две крайности: либо отменить, либо оставить какое-то количественное ограничение. Однако есть ведь и другое решение проблемы – качественное изменение.

Чем плохо убрать количественное ограничение, но оставить качественные требования –  чтобы можно было любое количество иностранцев, но определённого уровня? Причём тут ведь можно делать гибридную историю, чтобы иностранец соответствовал одному определённому критерию из нескольких на выбор. Например, это должен быть игрок своей сборной (что подтверждается количеством матчей за сборную в последние два года) или играть в топ-чемпионате (допустим, крепкий немец из Бундеслиги, играющий там стабильно, но не пробивающийся в сборную), или получать зарплату не менее 1 млн в год (уберёт возможность приглашать низкокачественных иностранцев просто из-за финансового ограничения).

А ещё советники Путина не подсказали ещё одной истины – что нынешний лимит оставляет возможность любому клубу иметь в составе 11 иностранцев, при условии, что это казахи, белорусы, армяне или киргизы. И проект «Кайрат» Москва, вполне вероятно, будет именно про это.

Защищать российских игроков можно и нужно. Однако развращать их нельзя. К сожалению, Путину не подсказали этого и просто использовали в своих целях.

Андрей Центров

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Кришна
10 Сентября 2021 в 23:35
Ай ай ай, поди и про пенсионную реформу тоже обманули
Sergo
10 Сентября 2021 в 23:11
Какую же чушь ВВ пронес про лимит, да и про росфут в целом...
Sasha85
10 Сентября 2021 в 22:53
Чопик от каждой дырки... Сам будет решать какой будет лимит. Может ещё он дизайн формы для сборной разработает и сам её сошьёт?
ЯРЫЙ БРЮС
10 Сентября 2021 в 22:36
этого бедолагу все обманывают
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