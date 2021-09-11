Федун проигнорировал журналистов на «Открытие Арене»

После матча между «Спартаком» и «Химками» Леонид Федун ещё несколько часов находился на «Открытие Арене». Журналисты ожидали владельца московского клуба, чтобы услышать его комментарий и задать вопросы, но Федун представителей СМИ проигнорировал. Охрана попросила журналистов отойти от проезда, и владелец «Спартака» через несколько мгновений уехал.

Стоит сказать, что «Спартак» обыграл «Химки» ос счётом 3:1. Болельщики московского клуба по ходу игры поддерживали главного тренера команды Руя Виторию, но при этом снова выступили против супруги Федуна Заремы Салиховой.

15 сентября «Спартак» снова будет играть дома – против «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы.