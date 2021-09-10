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Промес – о возможном возвращении в сборную: «Если вызовут, то поеду»

10 Сентября 2021 • 15:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 19:00

Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался на тему потенциального возобновления выступлений за «оранжевых».

Голландский легионер «красно-белых» начал с того, что у него в стране действительно большой выбор исполнителей, поэтому заслужить право выступать за национальную команду весьма непросто. Но при всём этом, как отметил сам Промес, ему удалось провести полсотни игр за семь лет.

«Если вызовут, то поеду. Ван Гал знает мои возможности. Однако сейчас я сфокусирован на «Спартаке», – приводит слова 30-летнего футболиста пресс-служба москвичей.

Ранее Куинси Промес уведомил, что не собирается покидать ряды «народной команды», пока не выиграет с ней какой-либо значимый трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Голландии Куинси Промес
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