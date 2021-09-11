​«Деревня дураков»: «Спартак» жёстко пошутил над «Химками» после матча

«Химки» дерзко анонсировали субботний матч чемпионата России против «Спартака», сделав афишу в стиле сериала «Санта-Барбара». Впрочем, подмосковный клуб позже удалил эту публикацию из социальной сети.

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 3:0 и достаточно жёстко пошутил в ответ. Московский клуб показал несуществующую страничку сериала «Деревня дураков» о команде, которая уже 13 лет не может обыграть «Спартак».

385-я серия вот этого замечательного сериала: ещё одно поражение от «Спартака» и удаление постов после матча #СпартакХимки pic.twitter.com/pUI0wusin3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 11, 2021

Ближайший матч «Спартак» проведёт в Лиге Европы. В среду, 15 сентября, команда Руя Витории на своём поле сыграет против польской «Легии». Игра стартует в 17:30 по московскому времени.