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Премьер-лига

В Португалии опровергли слухи о переговорах «Спартака» с Фонсекой

30 Августа 2021 • 21:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 18:00

Ранее появились слухи, что Руй Витория находится на гране увольнения с московского «Спартака». Согласно различным источникам, такой вариант был бы возможным в случае, если бы руководство «красно-белых» сумело найти нового тренера во время перерыва на матчи сборных.

Одним из претендентов на пост наставника считался Паулу Фонсека, который до этого работал с «Ромой» и донецким «Шахтером». Впрочем, эту информацию сегодня опровергли на родине специалиста. Местное издание Record сообщило, что представители Фонсеки не выходили на контакт с российским клубом.

Стоит отметить, что в кандидатуре португальца в начале лета также был заинтересован питерский «Зенит». Сам же Фонсека был намерен продолжить карьеру в одной из команд МЛС, но, видимо, в последний момент переговоры зашли в тупик. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паулу Фонсека
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