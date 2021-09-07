Крал: «С особенными чувствами играл за «Спартак»

Алекс Крал после своего трансфера в «Вест Хэм» рассказал, что для него значила возможность выступать за титулованный российский клуб.

Чешский полузащитник уверяет, что он сохранит много отличных воспоминаний о своём российском этапе карьеры. «Счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России», - приводит слова 23-летнего чеха клубная пресс-служба «красно-белых».

Алекс Крал уверяет, что для возможность выступать в клубных цветах «народной команды» была для него поводом для гордости. Напоследок полузащитник добавил: «Я всегда с особенными чувствами играл за «Спартак».

В текущем сезоне РПЛ Крал успел провести 5 матчей, отличившись за «Спартак» одним ассистом.