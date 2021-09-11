Мойес недоволен Антонио, схлопотавшим удаление на пятой добавленной минуте

Дэвид Мойес прокомментировал сухую ничью 0:0 в поединке «Вест Хэма» против «Саутгемптона», зафиксированную в рамках 4-го тура АПЛ.

«Такое иногда может произойти. Антонио поступил глупо, получив первую жёлтую карточку. Мы постараемся не придавать большого значения этому эпизоду. Мы всегда допускали, что может произойти нечто подобное, и неудача настигла нас сегодня», - цитирует Дэвида Мойеса BT Sport.

Примечательно, что 31-летний форвард «молотков» ранее был назван лучшим игроком АПЛ в августе. У Майкла Антонио после четырёх стартовых матчей на счету 4 гола и 3 результативных паса.