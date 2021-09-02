Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 290 Комментарии
Премьер-лига

В АПЛ объявили претендентов на награду лучшему тренеру августа

02 Сентября 2021 • 14:44 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
5.00 3.55 1.75
11.09 14:30

Стали известны имена четырех тренеров, которые будут претендентовать на награду лучшему тренеру августа в АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

За награду поборются Дэвид Мойес («Вест Хэм»), Томас Тухель («Челси»), Рафаэль Бенитес («Эвертон») и Нуну Эшпириту Санту («Тоттенхэм»).

Команда Дэвида Мойеса, также как и подопечные Томаса Тухеля и Рафаэля Бенитеса, в августе одержала 2 победы и 1 ничью. «Тоттенхэм» под руководством Нуну Эшпириту Санту сумел победить во всех трёх матчах.

Напомним, что «шпоры» являются единственной командой, которая закончила август со стопроцентным показателем. Ниже расположились «Вест Хэм», «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» и «Эвертон». Действующий чемпион «Манчестер Сити» находится на седьмом месте.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Рафаэль Бенитес Эвертон Вест Хэм Дэвид Мойес Томас Тухель Нуну Эшпириту Санту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Сентября
15:23 · Англия. Премьер-лига
Перекупщики продают билеты на дебютный матч Роналду в «МЮ» за несколько тысяч евро
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «МЮ» зимой навяжут «Ливерпулю» борьбу за Биссума слухи
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Фоденом
14:44 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ объявили претендентов на награду лучшему тренеру августа
14:19 · Англия. Премьер-лига
Британское издание удалило новость о желании Королевы Елизаветы II получить автограф Роналду
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет бесплатно подписать Погба в следующем году 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отреагировал на рекорд Роналду
09:16 · Англия. Премьер-лига
Джака заразился коронавирусом
01 Сентября
22:38 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» намекнул на скорое подписание Анджорина 1 видео
21:44 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо: «Злился, когда меня называли сыном Сарри» 2
18:13 · Россия. Премьер-лига
Класнич - о Влашиче: «Хороший игрок должен играть в сильной лиге» 1 эксклюзив
17:56 · Россия. Премьер-лига
Хамес ещё может стать игроком «Зенита» 2 слухи
17:41 · Англия. Премьер-лига
Влашич - о переходе в «Вест Хэм»: «Я очень счастлив»
17:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн стал главной трансферной целью «МЮ» на следующее летнее трансферное окно 4 слухи
16:37 · Англия. Премьер-лига
Роналду заявил, что Фергюсон сыграл особую роль в его возвращении в «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем
 