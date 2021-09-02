В АПЛ объявили претендентов на награду лучшему тренеру августа

Стали известны имена четырех тренеров, которые будут претендентовать на награду лучшему тренеру августа в АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

За награду поборются Дэвид Мойес («Вест Хэм»), Томас Тухель («Челси»), Рафаэль Бенитес («Эвертон») и Нуну Эшпириту Санту («Тоттенхэм»).

Команда Дэвида Мойеса, также как и подопечные Томаса Тухеля и Рафаэля Бенитеса, в августе одержала 2 победы и 1 ничью. «Тоттенхэм» под руководством Нуну Эшпириту Санту сумел победить во всех трёх матчах.

Напомним, что «шпоры» являются единственной командой, которая закончила август со стопроцентным показателем. Ниже расположились «Вест Хэм», «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» и «Эвертон». Действующий чемпион «Манчестер Сити» находится на седьмом месте.