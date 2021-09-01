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Премьер-лига

Класнич - о Влашиче: «Хороший игрок должен играть в сильной лиге» эксклюзив

01 Сентября 2021 • 18:13 Комментировать
Саутгемптон
...
Вест Хэм
3.00 3.55 2.30
11.09 17:00

Бывший игрок сборной Хорватии Иван Класнич в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру» прокомментировал переход полузащитника Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм».

«Никола Влашич, безусловно, хороший игрок, а хороший игрок должен играть в сильной лиге. «Вест Хэм» - отличный клуб, в котором Никола может показать свои сильные стороны и, быть может, пойти на повышение», - заявил он.

«Это будет хорошо и для сборной Хорватии, вот увидите. Я надеюсь, что у него все получится в Англии.  Хотя, я думал, что он будет играть в Италии. Желаю ему удачу. Но, конечно, погода там просто ужасная. Постоянно идет дождь, брр (смеется)», - добавил Класнич.

Напомним, что переход Влашича обошёлся лондонскому клубу в 30 миллионов евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Иван Класнич Никола Влашич
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