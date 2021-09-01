Влашич - о переходе в «Вест Хэм»: «Я очень счастлив»

Новичок «Вест Хэма» Никола Влашич поделился впечатлениями от перехода в лондонский клуб. Напомним, что хорват перешёл из ЦСКА за 30 миллионов евро.

«Я так рад, я действительно, очень счастлив. «Вест Хэм» - действительно потрясающая команда. Даже в прошлом году я смотрел игры Премьер-Лиги, и всегда с интересом наблюдал, как играет клуб. У меня не было ни единого сомнения, относительно перехода», - заявил он.

«На мой взгляд, АПЛ - лучшая в мире лига, и, конечно же, я хотел нового вызова. Мне 23 года, но я не чувствую себя неопытным игроком. Я стал намного лучше, и мой менталитет не такой, как в 19 лет. Прошло четыре года с тех пор, как я играл в Премьер-лиге, и я действительно осознаю, что мне нужно что-то доказывать самому себе», - цитирует полузащитника телеграм-канал «Добрый пруф».

Отметим, что Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года.