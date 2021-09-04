Райс сообщил руководству, что покинет «Вест Хэм» - клуб запросит за игрока не менее 100 миллионов евро

Слухи по поводу того, что Деклан Райс всерьез намерен покинуть «Вест Хэм», оказались правдой.

К полузащитнику еще прошедшим летом был интерес со стороны ряда ведущих английских клубов, но футболист решил провести еще один сезон в стане лондонцев, чтобы помочь команде на европейской арене. Но, как свидетельствует британское издание 90min, Райс напрямую заявил руководству, что не будет даже рассматривать предложения по новому контракту.

Владельцы «молотобойцев» в свою очередь заявили, что будут готовы распрощаться с игроком лишь за 100 миллионов евро, чем после индивидуального разговора остался недоволен Райс. Уточним, что действующее соглашение хавбека рассчитано до середины 2024 года.