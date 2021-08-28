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Премьер-лига

«Челси» стал ближе к трансферу Кунде: лондонцы продали Зума официально

28 Августа 2021 • 23:06 Комментировать (1)
Саутгемптон
...
Вест Хэм
11.09 17:00

Курт Зума продолжит свою карьеру в составе «Вест Хэма».

«Железные» на своём официальном сайте отрапортовали о достижении договорённости о переходе французского центрбека «Челси». С футболистом был заключен контракт сроком до 2025 года.

«Молотобойцы» рады, что им удалось заполучить 26-летнего игрока, имеющего за спиной два выигранных титула Премьер-лиги и медаль триумфатора Лиги чемпионов.

Предполагается, что данная продажа принесёт в казну «пенсионеров» 35 миллионов евро, которые в полном объеме уйдут на приглашение на «Стемфорд Бридж» другого француза – Жюля Кунде.

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Комментарии (1)
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Deathzetk
28 Августа 2021 в 23:49
ну и нафиг было менять приспособленного к АПЛ Зума на мелкого Кунде, которого затопчут в АПЛ с его 178см
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окончен Ньюкасл 2:2 Саутгемптон 2.55 3.5 2.75
окончен Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
окончен Ливерпуль 1:1 Челси 2.5 3.35 3
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