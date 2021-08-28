Курт Зума продолжит свою карьеру в составе «Вест Хэма».

«Железные» на своём официальном сайте отрапортовали о достижении договорённости о переходе французского центрбека «Челси». С футболистом был заключен контракт сроком до 2025 года.

«Молотобойцы» рады, что им удалось заполучить 26-летнего игрока, имеющего за спиной два выигранных титула Премьер-лиги и медаль триумфатора Лиги чемпионов.

Предполагается, что данная продажа принесёт в казну «пенсионеров» 35 миллионов евро, которые в полном объеме уйдут на приглашение на «Стемфорд Бридж» другого француза – Жюля Кунде.