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Премьер-лига

Влашич провёл первую тренировку в «Вест Хэме»

10 Сентября 2021 • 10:20 Комментировать
Саутгемптон
...
Вест Хэм
3.00 3.55 2.30
11.09 17:00

Новичок «Вест Хэма» Никола Влашич, который этим летом перешёл из ЦСКА, провёл первую тренировку в новом клубе, передаёт пресс-служба «молотобойцев». Напомним, что Влашич выступал за московский клуб с 2019 по 2021 год. В составе «армейцев» он сыграл 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу. 

Этим летом он перешёл в «Вест Хэм» за почти 30 миллионов евро. В новом клубе он сможет дебютировать уже в эти выходные, когда «молотобойцы» сыграют на выезде с «Саутгемптоном».

Напомним, что после трёх стартовых туров команда Мойеса набрала семь очков и занимает второе место. На первом месте находится «Тоттенхэм», в активе которого девять очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Никола Влашич
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