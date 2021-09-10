Влашич провёл первую тренировку в «Вест Хэме»

Новичок «Вест Хэма» Никола Влашич, который этим летом перешёл из ЦСКА, провёл первую тренировку в новом клубе, передаёт пресс-служба «молотобойцев». Напомним, что Влашич выступал за московский клуб с 2019 по 2021 год. В составе «армейцев» он сыграл 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

Этим летом он перешёл в «Вест Хэм» за почти 30 миллионов евро. В новом клубе он сможет дебютировать уже в эти выходные, когда «молотобойцы» сыграют на выезде с «Саутгемптоном».

Напомним, что после трёх стартовых туров команда Мойеса набрала семь очков и занимает второе место. На первом месте находится «Тоттенхэм», в активе которого девять очков.