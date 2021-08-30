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Тальяфико в скором времени пополнит ряды «Вест Хэма» слухи

30 Августа 2021 • 22:38 Комментировать
Саутгемптон
...
Вест Хэм
3.00 3.55 2.30
11.09 17:00

«Вест Хэм» вслед за подписанием Курта Зума нашел усиление и на левый фланг обороны. Лондонцы сумели договориться с «Аяксом» по трансферу Николаса Тальяфико.

Стороны сошлись на сумме в 12 миллионов евро за переход аргентинца. Сам футболист подпишет с «молотобойцами» соглашение до середины 2025 года, а годовой оклад игрока составит два с половиной миллиона евро, такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Николо Скира.

28-летний Тальяфико впервые в карьере получит шанс поиграть в одной из сильнейших лиг Европы. До этого он выступал исключительно в родном чемпионате, после чего в 2017 году присоединился к «Аяксу».

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Аякс Вест Хэм Николас Тальяфико Трансферы футбола - лето 2021
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