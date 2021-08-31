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Премьер-лига

Отец Влашича: «Переход Николы в «Вест Хэм» - гарантия прогресса»

31 Августа 2021 • 09:38 Комментировать (3)
Саутгемптон
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Вест Хэм
3.00 3.55 2.30
11.09 17:00

Йошко Влашич высказался о мотивах смены его сыном клубной прописки в пользу клуба АПЛ.

Несмотря на то, что официально ЦСКА и «Вест Хэм» переход хорватского полузащитника не подтвердили, не возникает сомнений в том, что Влашич таки покинет ряды «армейцев»

«За свой статус в команде следует бороться. Даже Гвардиола не смог гарантировать Роналду место в основе «Манчестер Сити».

В «Вест Хэме» много качественных игроков, на каждой тренировке придется показывать себя. Переход Николы в стан «молотобойцев» является гарантией прогресса.

На мой взгляд, тренер – самая важная фигура в команде. Рад, что мой сын будет выступать в команде Мойеса», - приводит слова Йошко Влашича Sportske Novosti.

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ЦСКА Москва Вест Хэм Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Tsiupko Igor
31 Августа 2021 в 11:27
Прогресс? Он в Эвертоне большого прогресса достиг? В ЦСКА на него пахала вся команда. Пусть снова почувствует разницу в АПЛ.
White_Shark
31 Августа 2021 в 10:07
Тяжелое прощание, но оно нужно и клубу, и Влашичу. Совсем пропал запал у Николы и выгоды от этого нет никому. Справедливости ради - и без Влашича неплохо смотрелись против Зенита.
Spirit
31 Августа 2021 в 09:59
Не Милан, но и не конюшня!
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