Отец Влашича: «Переход Николы в «Вест Хэм» - гарантия прогресса»

Йошко Влашич высказался о мотивах смены его сыном клубной прописки в пользу клуба АПЛ.

Несмотря на то, что официально ЦСКА и «Вест Хэм» переход хорватского полузащитника не подтвердили, не возникает сомнений в том, что Влашич таки покинет ряды «армейцев»

«За свой статус в команде следует бороться. Даже Гвардиола не смог гарантировать Роналду место в основе «Манчестер Сити».

В «Вест Хэме» много качественных игроков, на каждой тренировке придется показывать себя. Переход Николы в стан «молотобойцев» является гарантией прогресса.

На мой взгляд, тренер – самая важная фигура в команде. Рад, что мой сын будет выступать в команде Мойеса», - приводит слова Йошко Влашича Sportske Novosti.