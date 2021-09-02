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Мойес прокомментировал трансферы Крала и Влашича

02 Сентября 2021 • 17:46 Комментировать
Саутгемптон
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Вест Хэм
3.00 3.55 2.30
11.09 17:00

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал трансферы полузащитников Алекса Крала и Николы Влашича, которые перешли из «Спартака» и ЦСКА соотвественно.

 «Крал поможет нам обеспечить хорошую конкуренцию в центре полузащиты. Надеюсь, что он обладает такими же характеристиками, как и его партнеры по сборной Цоуфал и Соучек. Я был впечатлен тем, насколько Никола был полон решимости стать игроком «Вест Хэма». Ему всего 23 года, а он уже является игроком сборной Хорватии с опытом. Уверен, что в нашем клубе ему ещё многое предстоит сделать», - цитирует Мойеса 90min.

Напомним, что Влашич перешёл в «Вест Хэма» из ЦСКА за 30 миллионов евро. Крал, в свою очередь, будет выступать за лондонский клуб на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Никола Влашич Алекс Крал
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