Мойес прокомментировал трансферы Крала и Влашича

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал трансферы полузащитников Алекса Крала и Николы Влашича, которые перешли из «Спартака» и ЦСКА соотвественно.

«Крал поможет нам обеспечить хорошую конкуренцию в центре полузащиты. Надеюсь, что он обладает такими же характеристиками, как и его партнеры по сборной Цоуфал и Соучек. Я был впечатлен тем, насколько Никола был полон решимости стать игроком «Вест Хэма». Ему всего 23 года, а он уже является игроком сборной Хорватии с опытом. Уверен, что в нашем клубе ему ещё многое предстоит сделать», - цитирует Мойеса 90min.

Напомним, что Влашич перешёл в «Вест Хэма» из ЦСКА за 30 миллионов евро. Крал, в свою очередь, будет выступать за лондонский клуб на правах аренды.