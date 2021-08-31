В «Спартаке» прокомментировали интерес «Вест Хэма» к Кралу: «Одна из опций»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию касаемо заинтересованности «молотобойцев» в услугах Алекса Крала.

Вслед за приобретением Николы Влашича у ЦСКА лондонский клуб может усилиться ещё одним игроком из чемпионата России.

«Клуб имеет предложения по трудоустройству некоторых футболистов. Тот вариант, о котором вы сказали, существует как одна из опций, хотя детали отличаются», - отметил Зеленов в общении с изданием «Спорт-Экспресс».

Алекс Крал в нынешнем сезоне провёл уже 7 игр за «красно-белых», отличившись одним ассистом.