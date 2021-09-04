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Премьер-лига

Крал высказался по поводу перехода в «Вест Хэм»

04 Сентября 2021 • 12:58 Комментировать (1)
Саутгемптон
...
Вест Хэм
3.00 3.55 2.30
11.09 17:00

Оказывается, что переход Алекса Крала из «Спартака» в «Вест Хэм» мог и не случится. Об этом в интервью пресс-службе лондонцев сказал сам игрок.

Футболист подтвердил, что финальная стадия переговоров между клубами проходила в заключительный день трансферного окна. «Это было очень напряженно, я ведь до последней секунды не знал, присоединюсь ли к английской команде. Если честно, то я немного волнуюсь, ведь АПЛ – одна из самых интенсивных и сложных лиг в мире», - поделился Крал.

Уточним, «молотобойцы» взяли чешского полузащитника в аренду с последующим правом выкупа. По итогам сезона «Спартак» может получить от лондонцев 14 миллионов евро в добавок к тем пяти, которые уже были заплачены.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вест Хэм Алекс Крал
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