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Премьер-лига

Стало известно, почему Мирзов не сыграет против «Спартака»

11 Сентября 2021 • 14:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
Через 1 ч. 53 мин.

Сегодня «Спартак» принимает «Химки» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Примечательно, что против бывшей команды мог сыграть полузащитник гостей Резиуан Мирзов, покинувший расположение москвичей несколько дней назад.

Но, Мирзов данную встречу проведет на трибунах. Как оказалось, причиной отсутствия футболиста стала не определенная договоренность в арендном соглашении между клубами, а физические кондиции полузащитника. «Резиуан долго не играл, сейчас активно тренируется, набирает форму. Это чисто спортивный принцип, не более того», - раскрыл в интервью Sport24 детали ситуации Роман Терюшков, занимающий должность министра физической культуры и спорта Московской области.

Стоит добавить, что после шести сыгранных туров РПЛ «Химки» лишь на один пункт отстают от «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Резиуан Мирзов
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11.09  19:00 Спартак Москва ... Химки 1.61 4 5.8
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