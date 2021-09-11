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Премьер-лига

Четыре игрока «Спартака», благодаря которым команда Витории наконец-то забила больше гола и победила «Химки»

11 Сентября 2021 • 21:31 Комментировать (2)
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

Оценки всем футболистам Руя Витории

Победа вроде уверенная, «спартаковским» болельщикам можно радоваться, но разобранные «Химки» - не лучший показатель. Соболев «самоустранился перед дерби с ЦСКА, а посреди недели ещё играть против «Легии» в Лиге Европы. У «Спартака» начинается сложный отрезок, который Руй Витория готовится провести с тремя защитниками. Схемой, которую он никогда не использовал.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 17:12, в створ – 5:2, угловые – 4:5. Кто же оказался лучшим футболистом «Спартака» и добыл нужный результат? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,5. Не лучший матч Максименко, у которого личный счёт с Глушаковым – 1:1. Сначала Александр накрыл опасный выход и удар Дениса (больше сейвов на его счету нет), а в концовке пропустил мощный удар Глушакова рядом с перчатками.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 7,5. Надёжно, цепко, неброско. Рассказов отлично встроился в тройку защитников, просто замучив Кухарчука. Со своего полуфланга ничего создать не позволил, да ещё и 60 точных передач сделал, одна из которых стала голевым прострелом на Айртона.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Мог закончить матч ещё на девятой минуте, если бы судья решился достать красную карточку за фол на Адеми. И далее частенько опаздывал к эпизодам Георгий, уступал в резкости Кемалю, заработав жёлтую карточку и замену на 76-й минуте.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Француз по традиции безупречен в борьбе: сегодня он выиграл все единоборства – 5 из 5, трижды сыграл на вынос, разрядив обстановку, но при этом дважды сфолил, заработав жёлтую карточку.

АЙРТОН – 7,5. Скорость Айртона стала камнем преткновения для Боженова. Ничего не мог поделать Кирилл с бразильцем, упустив того в голевом эпизоде. Айртон ушёл на рывке и замкнул передачу Рассказова. Далее бразилец дважды разгонял остры атаки и уже сам завершал их прострелами.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Всё поле от своей штрафной до чужой вытоптал Роман Зобнин. Старался, много пахал, но будто класса не хватало. Проиграл половину единоборств, частенько ошибался в дриблинге, создал момент сам себе, но благополучно его загубил.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,0. Похожий профайл и у Наиля Умярова. Много перемещался, много боролся, но много проигрывал. Передачи отдавал только назад или поперёк, обострять даже не пытался. Четыре раза сфолил, заработав жёлтую карточку.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. Катастрофически не шли кроссы в первом тайме – только один из пяти достиг головы Промеса. Дале чуть втянулся, за счёт дриблинга раздёргивая Филина, освобождая зону для подключений Рассказова. Классно пробил по воротам, катализировав гол Понсе.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. В первом тайме голландец прощупывал игру, а во втором разогнался на максимум. Отличный гол соорудил для себя, сообразил две опасные атаки «красно-белых», две разогнал удачным дриблингом, просто замучил Идову рывками, не давая продохнуть Брайану.

 

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. Блестящая передача пяткой, разогнавшая первый гол «Спартака» - очень крутое действие, и обязательно оно принесло бы дополнительные баллы, если бы не было единственным полезным. В остальное время Соболев отражал удары по воротам «Химок» и фолил, зарабатывая жёлтую карточку и дисквалификацию на матч с ЦСКА.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 8,0. Зато Понсе на острие отработал за двоих. Гол забил, подкараулив отскок, разыграл отличную «стеночку» с Промесом, поддержав темп атаки, - оформил ассист. Постоянно нагнетал, вступал в борьбу, сделал 2 обостряющие передачи, дважды удачно пошёл в обводку.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.

Лучшими игроками матча стали Куинси Промес, Эсекьель Понсе, Николай Рассказов и Айртон. Они оказали наибольшее влияние на итоговый счёт. Заслуживает внимания также игра Мозеса, Жиго, старание Зобнина и Умярова.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
779
11 Сентября 2021 в 22:11
Объективно. Не согласен только по Понсе.
Genrih121
11 Сентября 2021 в 21:41
*Заслуживает внимания также игра Мозеса, Жиго, старание Зобнина и Умярова.* Умник ,ты матч смотрел в бинокль ? Умяров худший игрок ,среди всех на поле..
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