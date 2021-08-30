Салихова прокомментировала слухи о возможном увольнении Витории с поста главного тренера «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи о возможно Руя Витории с поста главного тренера московского клуба. Ранее сообщалось, что португалец может покинуть клуб уже в перерыве на матчи сборных, если «красно-белым» удастся найти ему замену.

Салихова заявил, что она не видела контракт Витории и ничего по этому поводу сказать не может, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после шести туров «Спартак» находится на десятом месте, имея в своём активе семь очков. В последнем туре «красно-белые» дома уступили «Сочи» со счётом 1:2. Команда также не сумела преодолеть квалификацию Лиги чемпионов и будет выступать в Лиге Европы.