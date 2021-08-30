Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 239 Комментарии
Премьер-лига

Салихова прокомментировала слухи о возможном увольнении Витории с поста главного тренера «Спартака»

30 Августа 2021 • 16:46 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Химки
11.09 18:00

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи о возможно Руя Витории с поста главного тренера московского клуба. Ранее сообщалось, что португалец может покинуть клуб уже в перерыве на матчи сборных, если «красно-белым» удастся найти ему замену.

Салихова заявил, что она не видела контракт Витории и ничего по этому поводу сказать не может, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после шести туров «Спартак» находится на десятом месте, имея в своём активе семь очков. В последнем туре «красно-белые» дома уступили «Сочи» со счётом 1:2. Команда также не сумела преодолеть квалификацию Лиги чемпионов и будет выступать в Лиге Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Милка
30 Августа 2021 в 17:54
А почему ее называют женой Федуна? Они ведь вроде не регистрировали брак
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
19:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поделится суммой трансфера Влашича с «Эвертоном» 1 слухи
18:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи о смене тренера
18:35 · Россия. Премьер-лига
​Агент Влашича высказался о сделке с «Вест Хэмом»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Витория - это профессиональный и спокойный тренер»
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Кафельников: «Смена тренера «Спартаку» не поможет»
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Агент Пабло отреагировал на слухи об уходе игрока из «Локомотива»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Федун ответил на вопрос о возможной смене тренера
17:22 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер сборной Хорватии подтвердил трансфер Влашича в «Вест Хэм»
16:58 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» усилился экс-полузащитником «Урала» официально
16:46 · Россия. Премьер-лига
Салихова прокомментировала слухи о возможном увольнении Витории с поста главного тренера «Спартака» 1
16:25 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА снова отправил Гайча в аренду, теперь - в Испанию официально
15:32 · Россия. Премьер-лига
Сафонов раскритиковал менеджмент «Зенита» из-за ситуации вокруг Азмуна 2
15:23 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» занял 29 место по затратам на международные трансферы за 10 лет 3
15:12 · Россия. Премьер-лига
В Португалии сообщили, что Крицюк может стать игроком «Зенита» слухи
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Алексеев: «Для «Спартака» вряд ли есть вариант лучше Черчесова» 1
Все новости
Рекомендуем
 