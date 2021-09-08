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Самые дорогие приобретения российский клубов лета-2021

08 Сентября 2021 • 09:37 Комментировать
Локомотив Москва
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Крылья Советов
1.80 3.75 4.40
11.09 14:00

В России на неделю позже всей Европы закрылось трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет самые дорогие приобретения отечественных клубов. Традиционно все суммы указаны в соответствии с данными портала transfermarkt.de. В нашем рейтинге не учтён Виктор Мозес, который уже играл в «Спартаке» в прошлом сезоне, а теперь был выкуплен у «Челси» за 5 миллионов евро.

Викториен Ангбан

Куда: «Сочи»;

Откуда: «Метц» (Франция);

Стоимость: 4,1 млн евро.

«Сочи» умудрился за всё лето не пополниться ни одним футболистом из «Зенита», зато приобрёл футболиста, попавшего в топ самых дорогих трансферов России. За 4,1 миллиона евро южане приобрели опорного полузащитника из Франции. К 24 годам Викториен Ангбан успел попутешествовать по миру. Уроженец Кот-д’Ивуара в юности уехал в академию лондонского «Челси», потом были аренды в Бельгию и Испанию, после чего его и приобрёл «Метц».

В целом Ангбан выглядит интересным трансфером для «Сочи». Ивуариец должен стать ключевым футболистом в центре поля. Учитывая, что тренер команды Федотов умеет раскрывать футболистов, Ангбан вполне может прогрессировать и серьёзно прибавить.

Наир Тикнизян

Куда: «Локомотив»;

Откуда: ЦСКА;

Стоимость: 5 млн евро.

Первый, но не последний в нашем списке молодой российский футболист, который сменил ЦСКА на «Локомотив». Говорят, что Наира Тикнизяна в стане «железнодорожников» очень хотел видеть Ральф Рангник, и клуб за ценой не постоял. В итоге ЦСКА заработал 5 миллионов евро на игроке, который может закрыть всю левую бровку. С одной стороны, «армейцы» потеряли паспортиста и футболиста молодёжной сборной России, с другой, выручить за него 5 миллионов – отличная сделка.

Сам Тикнизян к тому же хотел уйти в «Локомотив», что только упростило сделку. Интересно, что пока за два тура в ЦСКА в текущем сезоне он провёл столько же минут, сколько за четыре в стане новой команды. Тем не менее стоит, конечно, ждать, что Тикнизян будет играть в основе, иначе зачем ещё его покупали за немалые деньги.

Алексис Бека Бека

Куда: «Локомотив»;

Откуда: «Кан» (Франция);

Стоимость: 6 млн евро.

Первым приобретением команды Ральфа Рангника в «Локомотиве» стал Алексис Бека Бека. За опорного полузащитника из французской Лиги 2 «железнодорожники» заплатили довольно неплохие деньги. Откровенно говоря, трансфер выглядит немного спорным. Бека Бека пока в своей карьере провёл чуть более 30 матчей. При этом он выступал лишь в Лиге 2 да три матча в кубке Франции. Также у него есть несколько матчей за юношескую сборную своей страны, но всё же… Да и тот же портал transfermarkt.de оценивает его всего в 800 тысяч евро.

Обнадёживает лишь один факт. Хочется верить, что Рангник вновь нашёл недооценённого футболиста в глубинке, как делал это ранее в системе «Ред Булл». Немец умеет находить не огранённые алмазы, и, возможно, Бека Бека станет именно таким, и через какое-то время «Локомотив» сможет продать француза с серьёзной выгодой. Однако пока трансфер полузащитника вызывает довольно много вопросов.

Джирано Керк

Куда: «Локомотив»;

Откуда: «Утрехт» (Голландия);

Стоимость: 6 млн евро.

Также за 6 миллионов евро «Локомотив» усилился нападающим из Голландии. Предыдущим клубом Джирано Керка был «Утрехт». На самом деле и этот трансфер выглядит не бесспорным. Керку 25 лет, и даже на уровне чемпионата Голландии звездой он не был. Конечно, он обладает высокой скоростью, что может быть большим плюсом, и всё же есть вопросы к тому, чего от него ждать.

Керк – это не ярко выраженный нападающий, а скорее правый вингер. Также голландец может сыграть и слева. Так или иначе, к Керку также применима надежда, что Ральф Рангник просто что-то знает особенное об этом футболисте, что поможет ему стать звездой в России.

Сеад Хаксабанович

Куда: «Рубин»;

Откуда: «Норрчёпинг» (Швеция);

Стоимость: 6,5 млн евро.

Почти сразу же по завершении прошлого сезона «Рубин» приобрёл Сеада Хаксабановича. 22-летний черногорец действует слева в атаке, так что изначально он выглядел в качестве замены Хвичи Кварацхелии, чьей продажи в Казани ожидали всё лето. В целом решение «Рубина» выглядит абсолютно понятным и логичным. Хаксабанович обладает примерно теми же качествами, что и грузинский вингер. Несмотря на молодость, у черногорца уже неплохой опыт – 10 матчей за сборную, к тому же он успел поиграть за «Вест Хэм» и «Малагу» (правда, лишь считанное количество минут).

Кажется, что Хаксабанович в Казани может продолжить свой рост, чтобы через какое-то время уехать за рубеж и принести «Рубину» дополнительный заработок. Правда, пока черногорец может стать символом вылета казанцев из еврокубков. Именно Хаксабанович не реализовал пенальти на 120-й минуте в матче с «Ракувом». Интересно, что «Норрчёпинг» с 2018 года отправил в Россию уже шестого футболиста.

Константин Марадишвили

Куда: «Локомотив»;

Откуда: ЦСКА;

Стоимость: 7 млн евро.

«Локомотив» и ЦСКА этим летом совершили интересный «обмен» молодыми российскими опорниками. В стан «армейцев» за 170 тысяч евро перебрался игрок сборной России Максим Мухин, в ответ «железнодорожники» выложили 7 миллионов евро за Константина Марадишвили, который пока выступает только за молодёжку. Понятное дело, что это просто так сложилось, но выглядит это как минимум забавно.

Марадишвили хотел видеть в «Локомотиве» Ральф Рангник, и «Локомотив» согласился купить молодого футболиста за огромные деньги. В условиях лимита ценообразование понятно, но вряд ли «железнодорожники» смогут отбить эту сумму в будущем. Кстати, ЦСКА при этом сохранил право первоочередного выкупа своего воспитанника. В общем, можно только поаплодировать руководству «армейцев».

Андерс Дрейер

Куда: «Рубин»;

Откуда: «Мидтьюлланд» (Дания);

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Стоимость: 7 млн евро.

«Рубин» в конце трансферного окна купил очередного вингера. Из датского «Мидтьюлланда» был выписан Андерс Дрейер, играющий справа. Вингер к 23 годам имеет опыт выступления в Англии, Шотландии и Голландии. Дрейер провёл более 20 матчей за сборную Дании, но вот в первую команду пока не вызывался.

Статистика Дрейера в текущем сезоне поражает. За «Мидтьюлланд» он в 6 матчах чемпионата Дании забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Правда, в отборе к Лиге чемпионов он не смог помочь своей команде. Дрейер выглядит очень интересным футболистом, тем не менее не стоит забывать, что у «Мидтьюлланда» и «Брентфорда» один владелец. Раз вингера отпустили в «Рубин», то для Англии его считают не слишком перспективным.

Денис Макаров

Куда: «Динамо» (Россия);

Откуда: «Рубин» (Россия);

Стоимость: 7,5 млн евро.

Купив Хаксабановича, «Рубин» решил расстаться с Денисом Макаровым. В прошлом сезоне вингер был одним из лидеров казанского клуба и даже пробился в состав сборной России на чемпионат Европы, где, правда, не сыграл ни одного матча. Тем не менее этим летом «Рубин», получив выгодное предложение от «Динамо», принял решение расстаться с 23-летним футболистом.

Для «Рубина» история Макарова – это отличный бизнес-кейс. Казанцы его приобрели раз в десять дешевле, чем в итоге продали. В «Рубине» не скрывают, что делают ставку на продажу футболистов, чтобы на них зарабатывать. Правда, вопрос остаётся в спортивных амбициях татарского клуба. Если «Рубин» будет продолжать продавать своих лидеров, тем более в стан конкурентов внутри России, то ждать больших успехов от команды не стоит.

Клаудиньо

Куда: «Зенит»;

Откуда: «Ред Булл Брагантино» (Бразилия);

Стоимость: 12 млн евро.

«Зенит», похоже, сделал очень толковое приобретение. Клаудиньо только что в составе сборной Бразилии выиграл футбольный турнир Олимпийских игр. Конечно, это не самый котируемый турнир в мировом футболе, но всё же попадание в стан «селесао» даже на таком уровне наглядно доказывает уровень игрока. Клаудиньо 24 года, и он ещё может расти и развиваться. В «Зените» бразилец призван закрыть место «десятки», взяв на себя весь креатив в атаке. Учитывая его хорошую статистику в прошлом сезоне, кажется, что всё должно получиться. Кстати, в самой Бразилии Клаудиньо сравнивают с Коутинью по манере игры.

Пожалуй, смущает лишь один момент. Клаудиньо выступал за «Брагантино», который входит в систему «Ред Булл». По этой причине главный вопрос – почему же бразильца отпустили в «Зенит», а не перевезли в «Зальцбург» или «Лейпциг». Видимо, в нём не увидели перспективы для немецкого клуба, что слегка расстраивает. С другой стороны, наш футбол явно не должен себя равнять с «Лейпцигом», так что для России Клаудиньо должен стать топ-футболистом.

Йон Кордоба

Куда: «Краснодар»;

Откуда: «Герта» (Германия);

Стоимость: 20 млн евро.

После ухода Фёдора Смолова у «Краснодара» были проблемы с нападающим – ни свой Игнатьев, ни пришлый Берг бомбардирами стать не смогли. «Быки» решили на этот раз не делать ставку на воспитанника, а взять форварда со стороны. В итоге «Краснодар» не поскупился на 20 миллионов евро, хотя, кажется, что мог бы потратить средства чуть с большим расчётом. Йону Кордобе уже 28 лет. В прошлом сезоне за «Герту» в 21 матче он забил всего 7 голов. Правда, до этого за «Кёльн» он наколотил 37 мячей в 86 встречах (правда, в Бундеслиге статистика была 13 точных ударов в 47 встречах).

С другой стороны, возможно, для России Кордоба и окажется прекрасным приобретением. В дебютном матче, выйдя на замену, он успел отличиться.

Андрей Центров

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