Нападающий «Утрехта» Гьяно Керк попал в сферу интересов «Локомотива». Об этом сообщил голландский портал De Telegraaf. Как оказалось, Керк действительно имеет шансы выступать на «РЖД Арене».

- Я подробно не комментирую слухи, но могу сказать, что интерес со стороны «Локомотива» имеется. Пока ничего конкретного, - об этом сообщил агент игрока Дирк ван Бурик в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Керку 25 лет, его трансферная стоимость выросла до шести миллионов евро. За «Утрех» футболист суммарно провел 175 матчей, в которых забил 42 гола и 43 раза ассистировал партнерам.

Ольга Ермакова