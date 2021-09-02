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Премьер-лига

​«Локомотив» исключил Зе Луиша из заявки на сезон

02 Сентября 2021 • 22:20 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
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11.09 14:00

На официальном сайте российской Премьер-лиги появилась информация об отзаявке «Локомотивом» нападающего Зе Луиша.

В условиях действующего лимита на легионеров (не более 8 иностранцев в заявке) «Локомотиву» пришлось кем-то жертвовать. Этот жертвой стал Зе Луиш, который в ближайшее время не сможет помочь команде из-за полученной летом травмы.

Отметим, что «Локомотив» после шести туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Марко Николича проведёт в субботу, 11 сентября. В этот день «железнодорожники» на своём поле сыграют против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зе Луиш
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Комментарии (1)
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779
02 Сентября 2021 в 22:34
Кончился Зе. Жаль.
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