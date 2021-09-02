Смородская – о трансфере Марадишвили: «Он не стоит таких денег»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская усомнилась в трансферной политике столичного клуба.

По мнению собеседницы «РБ Спорт», Ральф Рангник оформил чересчур много входящих сделок как для одного трансферного окна: «Меня не воодушевляет его работа в «Локомотиве». Рангник уже отзаявил полкоманды, зачем?»

Ольга Смородская также высказала свою позицию насчёт последнего трансфера «железнодорожников» - покупки Константина Марадишвили у ЦСКА: «Я бы никогда в жизни не отдала восемь миллионов за него. Он не стоит таких денег».

Прежде новичок «Локомотива» прокомментировал свой уход из состава «армейцев».