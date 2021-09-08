Осинькин: «Каждый тренер хочет пригласить Месси, Роналду и бороться за Лигу чемпионов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин порассуждал на тему итогов комплектации команды в летнее трансферное окно.

– Конечно, каждый тренер хочет пригласить Месси, Роналду и бороться за Лигу чемпионов, -заявил тренер в интервью клубному сайту. - Мы должны наконец стабилизировать хождения футболистов.

Осинькин также добавил, что фактически в Самаре каждые два года была новая команда, что никак не может являться положительным моментом. Что касается стратегии клуба в подборе новых игроков, будет и в дальнейшем делаться ставка на молодых футболистов, у которых нет опыта игры в Премьер-лиге.