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Премьер-лига

Осинькин: «Каждый тренер хочет пригласить Месси, Роналду и бороться за Лигу чемпионов»

08 Сентября 2021 • 22:29 Комментировать
Локомотив Москва
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Крылья Советов
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11.09 14:00

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин порассуждал на тему итогов комплектации команды в летнее трансферное окно.

– Конечно, каждый тренер хочет пригласить Месси, Роналду и бороться за Лигу чемпионов, -заявил тренер в интервью клубному сайту. - Мы должны наконец стабилизировать хождения футболистов.

Осинькин также добавил, что фактически в Самаре каждые два года была новая команда, что никак не может являться положительным моментом. Что касается стратегии клуба  в подборе новых игроков, будет и в дальнейшем делаться ставка на молодых футболистов, у которых нет опыта игры в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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