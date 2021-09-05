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Премьер-лига

«Локомотив» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

05 Сентября 2021 • 19:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
1.80 3.75 4.40
11.09 14:00

На «ВЭБ-Арене» прошёл товарищеский матч между ЦСКА и «Локомотивом». В дерби-спарринге победа досталась «железнодорожникам» (2:1). Даниил Куликов открыл счет с пенальти, а затем преимущество удвоил Андрей Никитин с передачи новичка Джирано Керка. У соперника гол престижа забил Эдуард Багринцев.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
    19' Куликов Даниил (0:1)
    65' Никитин Андрей Владимирович (0:2)
(1:2) Багринцев Эдуард 82'    
Тороп Владислав Обляков Иван Щенников Георгий Васин Виктор Набабкин Кирилл Кучаев Константин Дзагоев Алан Бохинен Эмиль Ахметов Ильзат Чалов Фёдор Яковлев Владислав
Запасные: Багринцев Эдуард Гогуа Седрик Н'Диай Лассана Боков Данила Дауров Руслан Бистрович Кристиян
Савин Андрей Ненахов Максим Магкеев Станислав Кастро Пабло Тикнизян Наир Куликов Даниил Бека Алексис Рыбчинский Дмитрий Касимов Тимур Петров Максим Вячеславович Керк Гирано
Запасные: Корякин Александр Никитин Андрей Вадимович Бабкин Сергей Живоглядов Дмитрий Петухов Илья Матюнин Никита Иваньков Михаил Хлынов Никита
05 сентября.

 

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Локомотив Москва ЦСКА Москва
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