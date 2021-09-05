«Локомотив» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

На «ВЭБ-Арене» прошёл товарищеский матч между ЦСКА и «Локомотивом». В дерби-спарринге победа досталась «железнодорожникам» (2:1). Даниил Куликов открыл счет с пенальти, а затем преимущество удвоил Андрей Никитин с передачи новичка Джирано Керка. У соперника гол престижа забил Эдуард Багринцев.
Протокол игры
|19' Куликов Даниил (0:1)
|65' Никитин Андрей Владимирович (0:2)
|(1:2) Багринцев Эдуард 82'
Савин Андрей • Ненахов Максим • Магкеев Станислав • Кастро Пабло • Тикнизян Наир • Куликов Даниил • Бека Алексис • Рыбчинский Дмитрий • Касимов Тимур • Петров Максим Вячеславович • Керк Гирано
05 сентября.