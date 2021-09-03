Бабаев – об уходе Марадишвили: «Футболист обозначил своё желание перейти в «Локомотив»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал недавний трансфер Константина Марадишвили в ряды московского «Локомотива».

Функционер «армейцев» признался, что клуб не ставил себе за цель продажу перспективного хавбека. Данный уход, по словам Бабаева, случился по инициативе самого игрока: «Футболист обозначил своё желание перейти в «Локомотив». Мы хотели, чтобы игрок остался».

Гендиректор ЦСКА предполагает, что «железнодорожникам» удалось заманить Константина Марадишвили в свои ряды, пообещав ему гарантированное место в старте.

Как известно, трансфер 21-летнего полузащитника обошёлся «Локомотиву» в 7 миллионов евро. По мнению экс-президента клуба Ольги Смородской, это завышенный ценник на игрока.