Камано: «Рад, что вернулся в добром здравии, жив и здоров. Я знал, что за меня все волновались»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Крылья Советов» (2:0) Франсуа Камано поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ещё в начале недели вы застряли в своей стране, вернулись в Москву и «Локомотив» совсем недавно, а сегодня выходите на замену во втором тайме, забиваете два важнейших мяча и приносите победу «Локомотиву». Лучший вариант?

- Я рад, что вернулся в добром здравии, жив и здоров. Я знал, что за меня все волновались, было много звонков, знал, что нам предстоит сложный матч. Вы знаете ситуацию в стране, была напряженная ситуация, я старался сохранять покой, концентрироваться даже у себя дома на этот матч, я знал, что он будет очень сложным. Позавчера я приехал, сразу же появился на стадионе «Лужники», у меня была тренировка втягивающая. В общем я концентрировался.