Смолов, Керк и Бека-Бека - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

В чемпионате России подошел к завершению перерыв, связанный с матчами национальной сборной в отборе чемпионата мира-2022. Программу поединков седьмого тура Премьер-лиги открывают московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на игру:

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека Бека, Куликов, Петров, Жемалетдинов, Смолов, Керк.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало - 14:00 по местному времени. Текстовую трансляцию игры проведет Liveresult.ru.

После шести туров «железнодорожники» идут на четвертом месте в таблице, а «Крылья Советов» занимают 11 строчку.