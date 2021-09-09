​Камано прилетел в Москву

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о прилёте в Москву Франсуа Камано. Из-за переворота в Гвинее страна закрыла свои границы, поэтому у футболистов сборной возникли проблемы с возвращением в расположение своих клубов. К счастью, Камано удалось решить проблему.

«Локомотив» сообщил, что сразу после прилёта Франсуа Камано отправился на индивидуальную тренировку на стадион. В пятницу гвинеец присоединится к остальной команде на занятии перед матчем с «Крыльями Советов».

25-летний Франсуа Камано в сезоне 2021/2022 провёл за «Локомотив» 7 матчей. Результативными действиями футболист ока не отмечался.