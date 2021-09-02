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Гришин - о трансфере Марадишвили: «Локомотив» дал в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдет»

02 Сентября 2021 • 18:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
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11.09 14:00

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу возможного перехода полузащитника «армейцев» Константина Марадишвили в «Локомотив».

Он заявил, что футболист всё делает правильно, так как потерял место в основном составе ЦСКА, а в «Локомотиве» он нужен. Гришин также обратил внимание на то, что «железнодорожники» предложили игроку зарплату в четыре раза больше, и добавил, что каждый уважающий себя человек перешёл бы в таком случае, пишет Sport24.

Сегодня известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили в ближайшее время станет игроком «Локомотива». Сумма трансфера составит пять миллионов евро. Ещё два миллиона «армейцы» смогут получить в качестве бонусов.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Константин Марадишвили Трансферы футбола - лето 2021
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