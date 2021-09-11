Николич: «Петров заслужил выход в старте тренировками»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня в стартовом составе в чемпионате страны дебютируют Джирано Керк и молодой Максим Петров. Что ждать персонально от них?

- Лисакович играл три матча полностью и только вчера вернулся в команду. Камано тоже не тренировался, причина понятная. Керк - новый игрок, но все равно у нас есть опция на данный момент. Петров просто заслужил тренировками и тем, что показывает ежедневно. Ему надо добавить игровой практики, я точно знаю, что он будет бегать много и быстро, будет дерзким на поле. Ему надо время, но поддержка есть.