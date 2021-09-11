Камано с трудом вернулся из Гвинеи и за полчаса добыл «Локомотиву» победу над «Крыльями»

В рамках седьмого тура РПЛ «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов».

Забываем начало сентября, отданное на откуп новой сборной России. Не пропустили голов, не проиграли при Карпине, но и не убедили. Шансы на первое место хорошие, с этими мыслями и переключаемся на чемпионат России. А матч нас сразу же ждёт отменный. Днём субботы самарские «Крылья» прибыли в гости к «Локомотиву» и смертоносным контратакам Николича. Тем более, что игроков для позиционного нападения почти нет – Зе Луши и Антон Миранчук травмированы.

Зато в старте Николича оказались два новобранца – Керк и Бека Бека. Удивило всех и появление Максима Петрова 2001-го года рождения. У «Крыльев» на скамейке запасных по традиции начал Сергей Пиняев, а его более старшие, но не менее техничные товарищи стали созидать с первых минут. Не испугал самарцев и гостевой статус матча. Уже на девятой минуте Зиньковский забрал неудачный отскок от Сарвели и с линии штрафной площади пробил чуть правее створа.

Оборона «Локомотива» не поняла, что с Антоном нужно быть построже. Через десять минут Зиньковский вновь оказался на острие атаки самарской команды. Теперь уже с левого края чужой штрафной площади он целил в дальний нижний угол, но Гилерме выручил свою команду. «Локомотив» не получал возможности для излюбленных контратак и совсем ничем не угрожал воротам Ломаева. Первый укол от хозяев случился лишь под конец первого тайма.

Смолов на левом краю расправился с оппонентом, подал к ближней штанге, где отлично открылся Керк. Гирано выскочил из-за спин защитников и пяткой замкнул прострел, но послал мяч выше ворот. А смотрелось очень красиво. Далее команды вновь затихли. Минимум моментов, максимум борьбы за инициативу. Марко Николич на исходе часа игры сделал шаг в направление позиционных атак, выпустив Камано и Лисаковича вместо Керка и Максима Петрова, ничем не удививших в первом матче за «Локо».

Моментально сработала перестановка. Жемалетдинов отличную передачу выдал в штрафную площадь на Камано, Франсуа выскочил на рандеву с Ломаевым, ушел правее, обыграл голкипера и покатил в уже пустые ворота – 1:0. Тут же Смолов мог удваивать преимущество, но классно отскочив на подачу Тикнизяна, не сумел завершить её точным ударом. «Крылья» явно не готовились к такому навалу, находились гости в состоянии грогги. И пропустили ещё один опаснейший выпад Смолова, но тут Фёдору уже не дал отличиться Ломаев, парировавший удар практически в упор.

Но нервной концовки «Локо» всё-таки избежал, за 10 минут до конца матча забив второй гол. Отличился Франсуа Камано, которого с таким трудом вызволяли из Гвинеи, охваченной восстаниями. Камано вновь реализовал выход один на один с Ломаевым, на сей раз воспользовавшись передачей Лисаковича – 2:0. Эта победа выводит «Локомотив» на первое место, но уже через три часа «железнодорожников» может сместить «Зенит».