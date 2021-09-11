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Премьер-лига

Камано с трудом вернулся из Гвинеи и за полчаса добыл «Локомотиву» победу над «Крыльями»

11 Сентября 2021 • 15:53 Комментировать (5)
Локомотив Москва
2:0
Крылья Советов
окончен

В рамках седьмого тура РПЛ «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов».

Протокол игры  
Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
(1:0) Камано Франсуа 59'    
(2:0) Камано Франсуа 80'    
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий Магкеев Станислав Едвай Тин Тикнизян Наир   29' Жемалетдинов Рифат   77' (Марадишвили Константин (   77') Куликов Даниил Бека Алексис Петров Максим Вячеславович   57' (Лисакович Виталий (   57') Смолов Фёдор   83' (Анджорин Фаустино (   83') Керк Гирано   58' (Камано Франсуа (   58')
Запасные: Ненахов Максим Кастро Пабло Мурило Серкейра Бабкин Сергей Рыбус Мацей Савин Андрей Иваньков Михаил Худяков Даниил
Ломаев Иван Бейл Гленн   70' (Глушенков Максим (   70') Чернов Никита   64' Бегич Сильвие Горшков Юрий Иванисеня Дмитрий Пруцев Данил   74' (Якуба Денис (   74') Ежов Роман   70' (Зеффан Мехди (   70') Сарвели Владислав   70' (Пиняев Сергей (   70') Зиньковский Антон   83' (Кабутов Дмитрий (   83') Сергеев Иван
Запасные: Фролов Евгений Солдатенков Александр Липовой Данил Овсянников Богдан Витюгов Максим Божин Сергей Цыпченко Дмитрий
11 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Забываем начало сентября, отданное на откуп новой сборной России. Не пропустили голов, не проиграли при Карпине, но и не убедили. Шансы на первое место хорошие, с этими мыслями и переключаемся на чемпионат России. А матч нас сразу же ждёт отменный. Днём субботы самарские «Крылья» прибыли в гости к «Локомотиву» и смертоносным контратакам Николича. Тем более, что игроков для позиционного нападения почти нет – Зе Луши и Антон Миранчук травмированы.

Зато в старте Николича оказались два новобранца – Керк и Бека Бека. Удивило всех и появление Максима Петрова 2001-го года рождения. У «Крыльев» на скамейке запасных по традиции начал Сергей Пиняев, а его более старшие, но не менее техничные товарищи стали созидать с первых минут. Не испугал самарцев и гостевой статус матча. Уже на девятой минуте Зиньковский забрал неудачный отскок от Сарвели и с линии штрафной площади пробил чуть правее створа.

Оборона «Локомотива» не поняла, что с Антоном нужно быть построже. Через десять минут Зиньковский вновь оказался на острие атаки самарской команды. Теперь уже с левого края чужой штрафной площади он целил в дальний нижний угол, но Гилерме выручил свою команду. «Локомотив» не получал возможности для излюбленных контратак и совсем ничем не угрожал воротам Ломаева. Первый укол от хозяев случился лишь под конец первого тайма.

Смолов на левом краю расправился с оппонентом, подал к ближней штанге, где отлично открылся Керк. Гирано выскочил из-за спин защитников и пяткой замкнул прострел, но послал мяч выше ворот. А смотрелось очень красиво. Далее команды вновь затихли. Минимум моментов, максимум борьбы за инициативу. Марко Николич на исходе часа игры сделал шаг в направление позиционных атак, выпустив Камано и Лисаковича вместо Керка и Максима Петрова, ничем не удививших в первом матче за «Локо».

 

Моментально сработала перестановка. Жемалетдинов отличную передачу выдал в штрафную площадь на Камано, Франсуа выскочил на рандеву с Ломаевым, ушел правее, обыграл голкипера и покатил в уже пустые ворота – 1:0. Тут же Смолов мог удваивать преимущество, но классно отскочив на подачу Тикнизяна, не сумел завершить её точным ударом. «Крылья» явно не готовились к такому навалу, находились гости в состоянии грогги. И пропустили ещё один опаснейший выпад Смолова, но тут Фёдору уже не дал отличиться Ломаев, парировавший удар практически в упор.

Но нервной концовки «Локо» всё-таки избежал, за 10 минут до конца матча забив второй гол. Отличился Франсуа Камано, которого с таким трудом вызволяли из Гвинеи, охваченной восстаниями. Камано вновь реализовал выход один на один с Ломаевым, на сей раз воспользовавшись передачей Лисаковича – 2:0. Эта победа выводит «Локомотив» на первое место, но уже через три часа «железнодорожников» может сместить «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов
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Комментарии (3)
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ARTUR
11 Сентября 2021 в 15:59
вот оно ..радость россиян чудо игрок из гвинеи носитель днк для нового поколения России , ликуйте
CELTIC FROST
11 Сентября 2021 в 17:00
так практически то же самое наблюдается во всех ведущих чемпах Европы. Практически везде легионеры делают погоду. ДНК там или нет.
Роман Мамедов
11 Сентября 2021 в 15:57
очень рад !!)) локо чемпик
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окончен Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
Идет 27 минута Зенит 1:0 Ахмат
11.09  19:00 Спартак Москва ... Химки
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