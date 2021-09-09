​«Локомотив» рассказал о состоянии Антона Миранчука

На страницах официального сайта «Локомотива» была опубликована информация по поводу состояния Антона Миранчука. Летом новый медицинский штаб клуба выявил у хавбека травму сухожилия, полученную ещё зимой, и футболист отправился на обследование. По его итогам было принято решение о проведении курса консервативного лечения в Германии.

Когда курс лечения будет завершён, Миранчук пройдёт ещё одно обследование, и тогда медики примут решение о восстановительной программе для футболиста.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Антон Миранчук может пропустить до полугода.