Анджорин – второй англичанин в истории РПЛ

Сегодня московский «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов», тем самым выбравшись на промежуточное первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

На 83-й минуте при счете 2:0 на поле вместо Фёдора Смолова появился летний новичок команды Фаустино Анджорин, который перебрался в стан «железнодорожников» из «Челси» на правах аренды. Таким образом, 19-летний полузащитник стал вторым английским футболистом в истории, когда-либо выступавшем в высшем российском дивизионе.

Напомним, что первым англичанином в РПЛ был Дэвид Бентли, защищавший цвета «Ростова» в 2012 году.