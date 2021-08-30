Ранее появлялись слухи о возможных переговорах между лондонским «Челси» и московским «Локомотивом» насчет перехода английского полузащитника Фаустино Анжорина. Сегодня же на родине игрока сообщили о достигнутой договоренности между клубами.

Британское издание The Sun утверждает, что обе стороны уладили все детали потенциальной сделки. Согласно источнику, россияне отдадут за 19-летнего Анжорина около 20 миллионов евро, хотя эксперты портала Transfermarkt оценивают молодого футболиста в два с половиной миллиона.

Добавим, что лондонцы также собираются включить в договор право обратного выкупа. Анжорин когда-то считался одним из лучших игроков академии «синих», но до этого момента провел за основную команду лишь пять матчей.