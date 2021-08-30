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«Локомотив» договорился с «Челси» по трансферу перспективного полузащитника слухи

30 Августа 2021 • 20:30 Комментировать
Локомотив Москва
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Крылья Советов
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11.09 18:00

Ранее появлялись слухи о возможных переговорах между лондонским «Челси» и московским «Локомотивом» насчет перехода английского полузащитника Фаустино Анжорина. Сегодня же на родине игрока сообщили о достигнутой договоренности между клубами.

Британское издание The Sun утверждает, что обе стороны уладили все детали потенциальной сделки. Согласно источнику, россияне отдадут за 19-летнего Анжорина около 20 миллионов евро, хотя эксперты портала Transfermarkt оценивают молодого футболиста в два с половиной миллиона.

Добавим, что лондонцы также собираются включить в договор право обратного выкупа. Анжорин когда-то считался одним из лучших игроков академии «синих», но до этого момента провел за основную команду лишь пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Челси Трансферы футбола - лето 2021 Фаустино Анжорин
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