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Арустамян: «Марадишвили переходит из ЦСКА в «Локомотив»

02 Сентября 2021 • 16:43 Комментировать
Локомотив Москва
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Крылья Советов
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11.09 14:00

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили близок к переходу в «Локомотив», передаёт Нобель Арустамян в своём телеграм-канале. Сообщается, что сумма трансфера составит от пяти до семи миллионов евро. 

По данным источника, на трансфере настоял руководитель отдела спорта и развития Ральф Рангник. Это решение поддержал и отец Константина Коба, который ранее был футболистом и серьезно занимается карьерой своего сына. Также отмечается, что «железнодорожники» предложили футболисту зарплату почти в четыре раз, чем в его нынешнем клубе. Сейчас полузащитник получает около миллиона рублей.

Напомним, что Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В основном составе клуба он дебютировал в 2020 году. В нынешнем сезоне на его счету три матча в РПЛ, в которых он забил один гол.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Константин Марадишвили Трансферы футбола - лето 2021
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