Арустамян: «Марадишвили переходит из ЦСКА в «Локомотив»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили близок к переходу в «Локомотив», передаёт Нобель Арустамян в своём телеграм-канале. Сообщается, что сумма трансфера составит от пяти до семи миллионов евро.

По данным источника, на трансфере настоял руководитель отдела спорта и развития Ральф Рангник. Это решение поддержал и отец Константина Коба, который ранее был футболистом и серьезно занимается карьерой своего сына. Также отмечается, что «железнодорожники» предложили футболисту зарплату почти в четыре раз, чем в его нынешнем клубе. Сейчас полузащитник получает около миллиона рублей.

Напомним, что Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В основном составе клуба он дебютировал в 2020 году. В нынешнем сезоне на его счету три матча в РПЛ, в которых он забил один гол.