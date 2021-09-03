Новобранец московского «Локомотива» Фаустино Анджорин уже в российской столице.

Пресс-служба «железнодорожников» отрапортовала об успешном прибытии английского полузащитника в Москву. Игрок прямиком из аэропорта поприветствовал всех фанатов «Локомотива». Здесь же Анджорин получил в качестве презента клубный шарф.

Отметим, что перспективный 19-летний футболист середины поля был арендован «красно-зелёными» у лондонского «Челси» сроком на один сезон. За «Локомотивом» сохраняется право приоритетного выкупа Фаустино Анджорина по истечению срока аренды.

За взрослую команду «аристократов» хав успел провести пять поединков.