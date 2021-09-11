Гленн Бейл: «Если бы мы не теряли столько мячей, у нас были бы шансы взять очки»

Новичок «Крыльев Советов» Гленн Бейл на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:2).

- Команда сегодня проиграла. Что можешь сказать о сегодняшней встрече и о том, как прошел сегодняшний матч?

- Я думаю, что первый тайм был хороший. Мы создавали возможности и ничего не давали сопернику, поэтому до перерыва ничего не случилось.

- Что сегодня скажешь о сопернике, «Локомотиве»?

- Я думаю, что он был очень опасным, особенно, когда мы теряли мячи. Но если бы мы не теряли столько мячей, у нас были бы шансы взять очки.

- Сегодня в Москве «Крылья Советов» поддерживали болельщики. Чувствовалась ли их поддержка? Насколько сильно ты ждешь дебюта уже в Самаре?

- Конечно, я очень доволен тем, что мы скоро будем играть на «Самара Арене», наш следующий матч с «Ростовом». Я с нетерпением жду, когда мы будем играть на «Самара Арене», и у меня большая уверенность, что мы можем взять три очка.