Новичок «Локомотива» Анджорин поблагодарил Лоськова

Новичок «Локомотива» Фаустино Анджорин поблагодарил легенду клуба Дмитрия Лоськова за десятый номер. Он оставил соответствующее сообщение в своём «Инстаграм».

Англичанин написал спасибо Лоськову, и добавил, что для него большая честь носить «десятку» «Локомотива».

Напомним, что Анджорин перешёл в «Локомотив» из «Челси» на правах аренды с правом выкупа. У лондонского клуба будет право первоочерёдного выкупа игрока за 40 миллионов евро.

Анджорин является воспитанником «Челси». В составе основного клуба он сыграл пять матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,3 миллиона евро.