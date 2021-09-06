Будут ли показывать чемпионат России по футболу: Все в ожидании тендера

В России начинается борьба за телеправа на показ отечественной Премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Последние годы многие специалисты рассуждали о том, что права на показ российской Премьер-лиги должны стоить намного дороже. Даже чемпионат Румынии продаётся дороже. Тем не менее когда подходил момент приобретения телеправ, очереди из желающих не было, а отсутствие конкуренции приводило к очень скромным суммам. Сейчас «Матч ТВ» платит 1,9 миллиарда рублей в год и удерживает 200 миллионов за услуги ВАР.

С момента заключения последнего контракта на рынке спортивных телеправ появилась реальная конкуренция. Okko успел забрать у «Матч ТВ» английскую Премьер-лигу на 3 года, правда, со следующего сезона она вернётся обратно. Зато стриминговый сервис приобрёл права на Испанию и на ближайшие отборочные циклы турниров сборных.

Помимо Okko на рынке телеправ появился «Яндекс», который транслирует ФНЛ и НХЛ. Был ещё «Телеспорт», но он в этом сезоне всё растерял.

Возросшая конкуренция уж точно обеспечит рост стоимости телеправ на Премьер-лигу. У «Матч ТВ» есть приоритетное право обсудить условия нового контракта, и, по данным инсайдеров, канал предлагает 4,5 миллиарда в год по четырёхлетнему контракту – то есть предложение превышает текущий контракт более чем в два раза.

Однако то же Okko, по тем же данным, даёт 6 миллиардов! Известно, что с ними готов бороться ещё один стриминговый сервис – «Старт». Под эту задачу был приглашён Илья Геркус, который прекрасно знает, как показывать российский чемпионат. О размере предложения этого претендента пока неизвестно, сообщается лишь, что цифры не испугали Okko и «Матч». О желании «Яндекса» участвовать в тендере также ранее сообщалось, но пока подробностей нет.

Могут появиться и другие претенденты, но всё же лучшие шансы именно у «Матча» и Okko. «Яндекс» и «Старт» просто не имеют подобного опыта. Можно вспомнить, как платформа Okko в начале работы с Премьер-лигой несколько раз падала, и зрители не смогли посмотреть ряд больших поединков. Сейчас подобных проблем не возникает...

Помимо этого у «Матча» и Okko уже собраны полноценные редакции с комментаторами, ведущими. У обоих вещателей есть свой продакшн. Ни «Старт», ни «Яндекс» этим похвастать не могут, а могут лишь говорить о планах. По этой причине эти два предложения при их поступлении будут котами в мешке. Пожалуй, без какой-то истории успеха вряд ли им отдадут права.

Что касается «Матча» и Okko, то у каждого есть свои плюсы и минусы. Нынешний телевещатель многим просто надоел. Есть много вопросов к беспристрастности, учитывая, что канал аффилирован с одним из участников Премьер-лиги. Помимо этого, «Матч ТВ» показывает не только футбол, но и, например, хоккей, что порой приводит к накладкам со временем трансляций.

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Тем не менее у нынешнего телевещателя есть и ряд преимуществ. Прежде всего, это федеральный телеканал, который можно посмотреть почти в любом доме страны. Это прямо влияет на количество зрителей. Помимо чисто социального аспекта, это ещё важно для рекламодателей, которым важны просмотры. Okko, по слухам, готов идти в связке с Первым каналом и Рен-ТВ, которые будут брать по два матча из тура в федеральный эфир. Однако тот же «Матч» зачастую показывает больше поединков, и есть ещё тематические передачи.

Кроме того, переезд чемпионата с «Матча» приведёт ещё к проблемам всего, что вокруг, в частности, вероятно исчезновение такого явления, как просмотр футбола в спортбарах. Когда Okko приобрёл права на АПЛ, были разговоры, что они будут продавать специальные лицензии на публичный показ матчей. На деле же ничего этого нет, и, кажется, основная причина техническая, потому что стриминговый сервис сложнее показывать на большом количестве экранов, чем телевидение. Спортбары – это только частный пример.

Зато Okko обладает лучшим плеером, который удобен и понятен. Можно смотреть футбол тогда, когда это удобно, можно поставить матч на паузу и досмотреть позже. За счёт того, что Okko не имеет сетки, трансляции могут начинаться и заканчиваться вообще в любое время, что позволило нам, например, увидеть протесты на «Олд Траффорд».

Тендер точно пойдёт на пользу российской лиге, вне зависимости от того, кто его выиграет. В чемпионате начинается бизнес-движуха, и это в любом случае здорово.

Андрей Центров