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Премьер-лига

Осинькин объяснил выход в основе новичков

11 Сентября 2021 • 13:58 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Крылья Советов
1.80 3.80 4.30
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня в стартовом составе два новичка, Бегич и Бейл. Чем обусловлены эти перестановки? Как оцените готовность конкретно на сегодня этих футболистов?

- Мы в вот эту двухнедельную паузу провели товарищеский матч с «Уралом», где оба наших новичка произвели приятные впечатление. Плюс у нас были какие-то микротравмы. Например, Зеффан выезжал в сборную и приехал только позавчера после сложного тройного перелета. Поэтому, как обычно бывает, любые перестановки, это не одна причина, это комплекс причин. На сегодняшний день мы посчитали, что именно такой состав будет для нас оптимальным.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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