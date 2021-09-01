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Премьер-лига

«Локомотив» должен решить вопрос выкупа Анджорина уже зимой

01 Сентября 2021 • 08:32 Комментировать
Локомотив Москва
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Крылья Советов
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11.09 18:00

Вчера «Локомотив» завершил сделку по 19-летнему полузащитнику «Челси» Фаустино Анджорину. Московский клуб взял игрока в аренду с последующим правом выкупа.

Как сообщает «РБ Спорт», «Локомотиву» уже зимой надо будет решить, активировать ли этот пункт в договоре с англичанами. Отметим, что в таком случае «железнодорожникам» придется выплатить около 20 миллионов евро. Также лондонцы в любой момент смогут выкупить контракт полузащитника обратно за 40 миллионов.

Зарплата Анджорина в «Локомотиве» составит полтора миллиона евро в год. За основную команду «Челси» молодой футболист успел провести всего лишь пять поединков во всех турнирах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Челси Трансферы футбола - лето 2021 Фаустино Анджорин
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