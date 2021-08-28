Бека-Бека - о дебюте за «Локомотив»: «Приехал сюда, чтобы играть во всех матчах»

Вчера новичок «Локомотива» Алексис Бека-Бека дебютировал за «железнодорожников» в РПЛ в матче против «Динамо». Француз вышел на несколько заключительных минут.

Своими эмоциями от дебюта в футболке московской команды 20-летний полузащитник поделился пресс-службе клуба. Он подчеркнул, что пока слишком мало времени провел вместе с партнерами, поэтому будет усердно готовиться к предстоящим поединкам. Всё потому, что Бека-Бека амбициозно настроен помогать «Локомотиву» на каждой неделе. «Я могу вас заверить, что приехал сюда, чтобы играть все матчи», - прокомментировал футболист.

Напомним, что трансфер Бека-Бека обошелся российскому клубу в восемь миллионов евро. Полузащитник является игроком олимпийской сборной Франции.