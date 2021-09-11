«Будь лидером не только на поле, но и за его пределами»: «Локомотив» поздравил Баринова с днём рождения

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сегодня, 11 сентября, отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 25 лет. Пресс-служба «железнодорожников» поздравила игрока с праздником.

«Играй так же ярко и уверенно. Бейся и побеждай в каждом эпизоде. Будь лидером не только на футбольном поле, но и за его пределами», - говорится в поздравительном послании столичного клуба.

Дмитрий - воспитанник футбольной академии «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» полузащитник сыграл 125 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.

Сегодня «Локомотив» проведет домашний матч с «Крыльями Советов». Поединок начнется в 14:00 по местному времени.