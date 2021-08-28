Гленн Бэйл: «Хочется поскорее дебютировать на стадионе «Крыльев Советов»

Летний новичок «Крыльев Советов» Гленн Бэйл заявил, что с нетерпением ждет возможности впервые выйти на газон домашней арены своей новой команды. Отметим, что клуб из Самары заплатил за 26-летнего защитника голландскому «Эммену» 200 тысяч евро.

«Масштаб стадиона завораживает. Мне очень хочется поскорее сыграть здесь», - приводит слова футболиста официальный сайт «Крыльев Советов». Такая возможность у Бэйла появится уже после перерыва на матчи сборных – 18 сентября в гости приедет «Ростов».

По состоянию на данный момент «Крылья» занимают место в нижней части турнирной таблицы, имея в активе семь очков после шести сыгранных туров РПЛ.