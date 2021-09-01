Смолов признан лучшим игроков РПЛ в июле и августе

Вслед за лучшим голом и лучшим тренером РПЛ в июле и августе, пресс-служба лиги сообщила о том, кто удостоился звания лучшего игрока.
В своем официальном «Твиттере» российская Премьер-лига отметила, что болельщики, а также эксперты «Матч ТВ» и РПЛ единогласно проголосовали за кандидатуру нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова. Отметим, что футболисту удалось отличиться шестью голами в шести матчах на стартовом отрезке чемпионата.
Добавим, что на данный момент Смолов находится в расположении сборной России, вместе с которой готовится к сегодняшнему противостоянию против хорватов в рамках отбора на Мундиаль.
Фёдор Смолов отлично провёл первые шесть матчей сезона и стал лучшим игроком июля/августа!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
За Фёдора единогласно проголосовали болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ#ИгрокМесяца pic.twitter.com/5oPxffzdhS