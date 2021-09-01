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Премьер-лига

РПЛ определилась с лучшим голом августа – награду получил Ионов видео

01 Сентября 2021 • 09:40 Комментировать

Российская Премьер-лига у себя на официальной странице в «Твиттере» определилась с лучшим голом прошедшего месяца. Победителем в номинации стал удар Алексея Ионова в матче против «Рубина», который состоялся в рамках шестого тура чемпионата.

Отметим, что голоса разделились – зрители лучшим признали гол Бистровича, эксперты «Матч ТВ» выбрали кандидатуру Даниила Уткина, а вот специалисты с РПЛ отдали свое предпочтение именно Ионову, что и стало решающим фактором.

Также стоит добавить, что для нападающего «Краснодара» этот мяч пока является единственным в сезоне, хотя футболист принял участие уже в шести поединках команды во внутреннем первенстве.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов РПЛ
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