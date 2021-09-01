Российская Премьер-лига у себя на официальной странице в «Твиттере» определилась с лучшим голом прошедшего месяца. Победителем в номинации стал удар Алексея Ионова в матче против «Рубина», который состоялся в рамках шестого тура чемпионата.
Отметим, что голоса разделились – зрители лучшим признали гол Бистровича, эксперты «Матч ТВ» выбрали кандидатуру Даниила Уткина, а вот специалисты с РПЛ отдали свое предпочтение именно Ионову, что и стало решающим фактором.
Также стоит добавить, что для нападающего «Краснодара» этот мяч пока является единственным в сезоне, хотя футболист принял участие уже в шести поединках команды во внутреннем первенстве.
Гол Алексея Ионова признан лучшим в первых шести турах #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
Болельщики проголосовали за гол Кристияна Бистровича, эксперты МАТЧ ТВ – за Даниила Уткина. Решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали гол Ионова в матче с «Рубином» #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/XZFvODJTa2