Российская Премьер-лига у себя на официальной странице в «Твиттере» определилась с лучшим голом прошедшего месяца. Победителем в номинации стал удар Алексея Ионова в матче против «Рубина», который состоялся в рамках шестого тура чемпионата.

Отметим, что голоса разделились – зрители лучшим признали гол Бистровича, эксперты «Матч ТВ» выбрали кандидатуру Даниила Уткина, а вот специалисты с РПЛ отдали свое предпочтение именно Ионову, что и стало решающим фактором.

Также стоит добавить, что для нападающего «Краснодара» этот мяч пока является единственным в сезоне, хотя футболист принял участие уже в шести поединках команды во внутреннем первенстве.