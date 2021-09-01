Шварц – лучший тренер РПЛ в июле и августе

Российская Премьер-лига определилась с лучшим тренером чемпионата по итогам июля и августа – им стал наставник московского «Динамо» Сандро Шварц, подопечные которого проиграли лишь один матч из шести.

Твиттер лиги также сообщает, что голоса опять разделились, как и в случае с определением лучшего гола месяца. Большинство болельщиков выбрали главного тренера «Локомотива» Марко Николича, когда эксперты РПЛ и «Матч ТВ» посчитали победителем именно Шварца.

По состоянию на сегодня «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от питерского «Зенита» на один пункт. Напомним, что следующий поединок москвичи проведут с «Нижним Новгородом» в домашних стенах.